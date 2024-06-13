Kurban Bayramı Öncesinde Sahte Para Uyarısı - Son Dakika
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Kurban Bayramı Öncesinde Sahte Para Uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanan alış veriş yoğunluğunda sahte para konusunda polis ekipleri vatandaşları uyardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvan satışı yapılan pazarlarda vatandaşları bilgilendirerek sahte paraların ayırt edilebilmesi konusunda bilgi verdi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan Türk Lirası özellikleri hakkında broşürler dağıtıldı.

13.06.2024 13:32
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Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanan alış veriş yoğunluğunda sahte para konusunda polis ekipleri vatandaşları uyardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kurbanlık hayvan satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, bayram nedeni ile alışveriş ve nakit para akışının çok olması sebebiyle sahte paraların ayırt edilebilmesi ile ilgili bilgiler verilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca basılan madeni ve banknot Türk Lirası özellikleri konulu broşürler dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı Öncesinde Sahte Para Uyarısı - Son Dakika

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