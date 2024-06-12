Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza

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Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkili birimlerince 4 bin 810 lira ceza uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini arttırdı.

Yasak alanlarda kurban kesenlere 4 bin 810 lira ceza

Bakanlık tarafından park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereği 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

Kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 465 bin 585 lira ceza

Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda gerçekleştirilmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza verilecek.

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Ayrıca, hayvan pazarında, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek "Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu", Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek. - ANKARA