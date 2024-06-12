Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı tedbirlerini arttırdı. Yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara 4 bin 810 lira ceza uygulanacak.

12.06.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkili birimlerince 4 bin 810 lira ceza uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini arttırdı.

Yasak alanlarda kurban kesenlere 4 bin 810 lira ceza

Bakanlık tarafından park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlar tespit edilerek, cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereği 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

Kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 465 bin 585 lira ceza

Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda gerçekleştirilmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza verilecek.

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Ayrıca, hayvan pazarında, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek "Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu", Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kurban Bayramı, Kurban, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:10:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı süresince yasak alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement