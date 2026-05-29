Kurban Kesiminde 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Kesiminde 8 Yaralı

Kurban Kesiminde 8 Yaralı
29.05.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyadin'de kurban kesimi sırasında 8 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi, dikkat uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurban kesimi sırasında meydana gelen kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı. El, kol ve bacaklarından yaralanan 8 kişi, Diyadin Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran vatandaşların büyük bölümünün tedavilerinin ayakta yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, kurban kesimi sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kurbanlıkların mümkün olduğunca uzman kişiler tarafından kesilmesinin önemine dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde yaşanan olaylar, her yıl bayram dönemlerinde karşılaşılan "acemi kasap" vakalarını bir kez daha gündeme getirdi. İlçede bayram boyunca sağlık ekiplerinin muhtemel yaralanmalara karşı görev başında olduğu belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kurban, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurban Kesiminde 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:32:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Kesiminde 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.