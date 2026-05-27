Kurbanlık Boğa Kuaför Salonuna Daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurbanlık Boğa Kuaför Salonuna Daldı

Kurbanlık Boğa Kuaför Salonuna Daldı
27.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık boğa, kuaför salonunun camını kırarak panik yarattı.

İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda adeta terör estirdikten sonra bir kuaför salonunun camını kırarak içeri daldı. İş yerindekilerin panikle kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Tertip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kurtularak kaçan kurbanlık boğa sokaklarda hızla koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında ilerleyen boğa, yol üzerindeki bir kuaför salonunun camına doğru yöneldi. Hızını alamayan kurbanlık boğa, kuaför salonunun dev camını kırarak içeri girdi. Camların tuzla buz olduğu o esnada içeride tıraş olan vatandaşlar ve dükkan çalışanları adeta neye uğradığını şaşırdı. Büyük panik yaşanan salondaki vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. İçeride bir süre gezinen ve dükkana hasar veren boğa, ekipler tarafından yakalandı.

Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı ve içerideki vatandaşların panik halinde kaçıştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde koşarak gelen boğanın hızla camı kırıp içeri girdiği ve dükkan içerisindekilerin panikle kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurbanlık Boğa Kuaför Salonuna Daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kurbanlık Boğa Kuaför Salonuna Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.