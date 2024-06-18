Kurbanlık danayı arka koltukta getirdi
BURSA - Bursa'da bir vatandaş ticari aracın arka tarafına bildirdiği kurbanlık dana görenleri şaşırttı.
Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın 3. gününde aldığı büyükbaş hayvanı kesimhaneye götüren bir vatandaş, kurbanlık danayı kapalı kasa hafif ticari otomobiline bindirdi. Otomobil içinde kurbanlık danayı gören vatandaşlar, o anları şaşırarak izledi. Yüzleri gülümseten anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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