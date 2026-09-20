Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 23 şirkete kayyım atandı; gözaltı kararı 29 şüpheliyi, kayyım ataması 23 şirketi kapsıyor.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyım atandı.
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20.09.2026 09:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 29 şüpheliye gözaltı kararı, 23 şirkete kayyım atandı. - Son Dakika
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