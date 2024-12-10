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Kurşun Yağdıranlara Ceza

Kurşun Yağdıranlara Ceza

Ereğli'de kar maskeli sanıklara restoran saldırısı nedeniyle 6 ila 16 yıl hapis cezası verildi.

10.12.2024 14:41
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar maskesiyle restoran sahibi ve müşteriye kurşun yağdıran iki sanığa 6 yıl ila 16 yıl hapis cezası verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde iki yıl önce kasım ayında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir restorana gelen kar maskeli şahıslar, işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.'yı ayaklarından vurup yaraladı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri K.C.C., N.Ç., O.D. ve Y.Y.'yi yakaladı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son celsesinde sanıklar hakkında karar verildi.

Duruşmaya O.D. ve K.C.C. SEGBİS ile katıldı. Diğer iki sanık duruşmaya katılmazken müştekiler O.Ç. ve Ş.A.'nın yanı sıra taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık K.C.C., olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu ve beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar O.D. ve N.Ç.'ye beraat kararı verdi.

Mahkeme başkanı, sanıklardan K.C.C. hakkında O.Ç.'ye yönelik "Silahla kemik kırığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5 yıl, Ş.A.'ya yönelik ise verdiği "silahla muhtemel kastla yaralama" suçundan 1 yıl 8 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Y.Y.'yi ise diğer sanık K.C.C'yi azmettirmek suçundan, S.Ç'ye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan toplamda 16 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurşun Yağdıranlara Ceza - Son Dakika

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