Kurşunlama ile Haraç Talebi: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kurşunlama ile Haraç Talebi: 4 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da evleri kurşunlayarak haraç isteyen 4 kişi yakalandı, mahkemece tutuklandı.

İstanbul Üsküdar ve Beykoz'da vatandaşların evlerini kurşunlayarak haraç talep eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin kurşunlama anlarını kayda alarak mağdurlara gönderdikleri ve aile bireylerini tehdit ettikleri belirlenirken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Üsküdar ve Beykoz'da vatandaşların evlerini kurşunlayarak haraç talep ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin 14 Ağustos Cuma günü Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde bir evi kurşunladığı, çektikleri kurşunlama videosunu mağdurlara atarak tehdit ettikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin 21 Ağustos Cuma günü Beykoz Poyrazköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamet alanına ateş açtığı ve yurt dışı bağlantılı hatlar üzerinden aile bireylerini tehdit ettikleri ortaya çıktı. Çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler 21 Ağustos Cuma günü Bağcılar ve Güngören'de düzenlenen operasyon sonucunda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilirken, şüphelilerin dijital materyallerinde eylemlere ilişkin görüntüler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlere ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin evlerin önlerine gelerek ateş ettikleri ve bu anları kayıt altına aldıkları görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurşunlama ile Haraç Talebi: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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