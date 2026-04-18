18.04.2026 08:52
İstanbul Arnavutköy'de polis bekçileri, bir işletmeye yönelik haraç ve kurşunlama girişimini engelledi.

İstanbul Arnavutköy'de, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçilerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama ve haraç girişimi engellendi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy'de, 8 Nisan gece saat 03.00 sıralarında, devriye görevinde bulunan Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde susturuculu tabanca, susturucu, kar maskesi ve inşaat eldiveni ele geçirildi. Kimliği tespit edilen E.S. (18) isimli şahsın, Arnavutköy'de bulunan bir işletmeye yönelik kurşunlama hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Aynı işletmeye 2'nci defa geldiler, yakalandılar

Yapılan araştırmaların devamında ise şüpheli ile bağlantılı bazı şahısların söz konusu işletmeden haraç talep ettiği ve işletme sahibini mesaj yoluyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Öte yandan, 10 Nisan gece saat 01.30 sıralarında bekçilerin devriyesi sırasında aynı işletmenin bulunduğu sokağa gelen yüzleri maskeli ve eldivenli iki şahıs fark edildi. Bekçilerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Y.K. (24), M.K. (23) olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.S. (18) ile diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
00:51
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu
Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
