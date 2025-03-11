Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya'nın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma infial yarattı. Ülkede devlet eliyle insan ticareti ve cinsel ilişki köleliği yapıldığını, gece kulüplerinde kadın ve çocukların zorla çalıştırıldığını açıklayan Derya, polislerin rüşvet olarak kadınlarla ilişkiye girdiğini ve bazı kadınların kaybolduğunu iddia etti.
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11.03.2025 14:33:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti - Son Dakika
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