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Kurt, Kurbanlık Kuzuları Telef Etti

Kurt, Kurbanlık Kuzuları Telef Etti

Denizli’nin Honaz ilçesindeki ağıla giren kurt, 6 kuzuyu parçalayarak telef etti, besici üzüldü.

04.05.2025 07:57
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Denizli'nin Honaz ilçesinde Kurban Bayramı için beslenen kurbanlıkların bulunduğu ağıla giren kurt, 6 kuzuyu parçalayarak telef etti.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Akbay'ın Kurban Bayramı'na satmak için beslediği kuzuların bulunduğu ağıla gece geç saatlerde kurt girdi. Ağıl içindeki kurbanlık kuzulardan 6 tanesini boğarak öldüren kurt, bazı koyunları da parçalayarak telef etti. Sabah uyandığında hayvanlarına yem vermek için ağıla gelen yetiştirici büyük üzüntü yaşadı.

Kızılyer Mahallesi'nde iki üç gün öncede başka bir ağıla kurt saldırısı olduğunu anlatan besici Mustafa Akbay, "Kurban Bayramı'nda satmak için aylardır beslediğimiz kuzularımızın bulunduğu ağıla gece kurt girmiş. 6 koyunumuz telef oldu. Kurbanda satıp, aylardır verdiğim emeklerin karşılığını almak için beslediğim kuzular bir gecede telef oldu gitti. Sabah hayvanları yemlemek için ağıla geldiğimde, kötü manzara ile karşılaştım. Zararım çok büyük. Daha önce de mahallemizdeki ağıllara böyle kurt saldırıları oldu. Benim ağılımda farklı bölümlerde tuttuğum kuzular, dişi koyunlar vardı. Kurt, Allah'tan o bölümlere girmemiş" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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