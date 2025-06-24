Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Siirt'in Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Araçlar Çarpıştı - Son Dakika
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