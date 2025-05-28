Siirt'in Kurtalan ilçesinde gecekondu yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boş bir gecekondu da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Gecekondu Yangını - Son Dakika
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