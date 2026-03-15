Kurtalan\'da İki Ayrı Trafik Kazası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde iki ayrı noktada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller devrildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.
Polis, kazalarla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
