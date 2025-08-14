Siirt'in Kurtalan ilçesinde yerleşim yerine yakın trafoda çıkan yangın, köyde paniğe yol açtı.
Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, evlere yakın bir noktada bulunan beton trafoda yangın çıktı. Yangın sırasında trafonun patladığı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Trafo Yangını Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
