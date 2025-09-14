Kurtköy\'de Ticari Araçta Yangın

Anadolu Otoyolu Kurtköy gişelerinden çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Kurtköy'de meydana geldi. İddiaya göre, gişelerden çıkan hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı. - İSTANBUL