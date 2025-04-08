Kurtlar 22 Kuzuyu Telef Etti - Son Dakika
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Kurtlar 22 Kuzuyu Telef Etti

Denizli'de aç kalan kurtlar, çoban ailesinin ağılına girip 22 kuzuyu telef etti, 4 hayvan kayboldu.

08.04.2025 00:46
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Aç kalan kurtlar 22 kurbanlık kuzuyu telef etti

DENİZLİ - Denizli'de aç kalınca dağdan köye inen kurtlar, köyde çobanlık yapan ailenin ağılını Kurbanda satılmak için beslenen 22 kuzuyu telef eden kurtlardan kaçan 4 küçükbaş hayvan ise kayboldu.

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulamadıkları için gece yarısından sonra dağdan köye inen kurtlar, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Okan Yılmaz'ın ağılına girdi. Kurban Bayramında satılmak için beslenen 26 tane kuzudan 22'sini telef eden kurtlar, gürültüyü duyan ailenin ağıla gelmesi sonucu kaçarak uzaklaştı. Ağıla giren kurtlardan korkan diğer 4 hayvan ise kaçtıkları ormanlık alanda kayboldu.

Kurbanlık olarak beslediği 26 kuzusundan 22'sinin kurtlar tarafından telef edildiği ve 4 hayvanın da kaçarak kaybolduğu belirten yetiştirici Okan Yılmaz, 600 bin TL'ye yakın zararın olduğunu söyledi. Başka birisinde hayvanlarına zarar gelmeden bu konuda bir önlem alınmasını isteyen Yılmaz, "Dağdan inen kurtlar 22 tane hayvanımızı telef etti. Kurban Bayramında satmak için beslediğimiz hayvanlardı. Hayvanlarımın tümü telef oldu. Mahallemizde bu olay neredeyse her hafta başımıza geliyor. Kurtlar dağdan köye inip ahırlarımıza girip hayvanlarımızı öldürüyor. Canımızı yakıyor. Her gece bugün kimin ahırına kurt girecek, kimin hayvanlarını öldürecek diye düşünüyoruz. Bizler yetkilerin bu konuda önlem almasını istiyoruz. Bu olayın bir şekilde çözüme ulaşmasını istiyoruz. Kurtlar dağdaki domuzları yemiyor, bizim hayvanlarımıza zarar veriyor. Bu mahallede herkes hayvancılık yapıyor, başka kimsenin canı yanmadan bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Okan Yılmaz, Denizli, Kurban, Çameli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurtlar 22 Kuzuyu Telef Etti - Son Dakika

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