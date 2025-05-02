Kurusıkı Tabancayla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kurusıkı Tabancayla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Tutuklandı

CHP'nin sesli yayın aracının ardından ateş eden iki kişi, silahlı tehdit suçundan tutuklandı.

02.05.2025 21:11
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Konya'nın Çumra ilçesinde CHP'nin sesli yayın aracı geçtikten sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli silahlı tehdit suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin yarın Konya'da düzenlenecek olan mitinginin tanıtımı için partinin sesli yayın aracı dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi sanayi sitesindeki bulunduğu sırada bir iş yerinden çıkan M.K. (22), B.D. (28), aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Olay sonrası partililer polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine 2 şahıs, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurusıkı Tabancayla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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