Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş
BALIKESİR - Balıkesir'de üniversite öğrencisi iken kuryelik yapan Ata Emre Alkan'nın öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.
Balıkesir'de çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Ata Emre'nin olay anına ait cinayet görüntüleri ortaya çıktı. Evden inen Ata Emre'nin şüpheli tarafından yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurye Ata Emre Alkan, suçsuz yere öldürüldü - Son Dakika
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