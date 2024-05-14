Kurye Ata Emre Alkan, suçsuz yere öldürüldü - Son Dakika
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Kurye Ata Emre Alkan, suçsuz yere öldürüldü

Balıkesir'de üniversite öğrencisi olan ve kuryelik yapan Ata Emre Alkan, çalıştığı restorana gelen bir siparişi teslim ettikten sonra E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anına ait görüntülerde, şüphelinin Ata Emre'yi yakalayıp bıçakladığı görülüyor.

14.05.2024 20:25
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Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş

BALIKESİR - Balıkesir'de üniversite öğrencisi iken kuryelik yapan Ata Emre Alkan'nın öldürüldüğü anlar kameraya takıldı.

Balıkesir'de çalıştığı zincir restorana gelen siparişi adresine teslim ettikten sonra E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Ata Emre'nin olay anına ait cinayet görüntüleri ortaya çıktı. Evden inen Ata Emre'nin şüpheli tarafından yakasından tuttuğu ve defalarca bıçakladığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurye Ata Emre Alkan, suçsuz yere öldürüldü - Son Dakika

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