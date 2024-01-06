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KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi - Son Dakika
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KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
06.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:53
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kargo tesliminden sonra kuryenin alıcıya taciz içerikli mesaj göndermesi olayında, kargo şirketine gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 250 bin lira idari para cezası verdi

KARGO SAHİBİNE TACİZ MESAJI YOLLADI

İnternet üzerinden alışveriş yapan bir kişi, ürünün kargoyla adresine gönderilmesini istedi. Kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra kargo sahibine cep telefonundan taciz içerikli mesaj gönderdi.

KARGO ŞİRKETİNE 250 BİN TL'LİK CEZA

Alıcı, veri sorumlusu kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını savunarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptığı incelemede veri sorumlusu konumundaki kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

KURYEYE EĞİTİM VERİLMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayı gerçekleştiren kuryenin veri sorumlusu şirket adına çalıştığı aktarılan kararda; kuryeye kişisel verilerin korunması, veri güvenliği konularında herhangi bilgilendirme yapılmadığı, eğitim verilmediği tespiti yer aldı.

"VERİ SORUMLUSU GEREKLİ TEDBİRİ ALMADI"

İlgili kişinin telefon numarasının kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına dayanılmaksızın hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri de almadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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KVKK, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi - Son Dakika


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