Kuşadası Belediyesi Dilencilere Cezai İşlem Uyguladı

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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Camikebir Mahallesi'nde dilencilik yaptıkları belirlenen 2 şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak üzerlerinden çıkan paraya el kondu.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Şikayet üzerine Camikebir Mahallesi'ne gelen Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri, burada iki kişinin dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta memurları kentte dilencilik faaliyeti yapmak isteyen kişiler hakkında tutanak tuttu. Dilencilikten elde ettikleri 4 bin 96 liraya el koyan Zabıta ekipleri şahıslara idare para cezası da uyguladı. - AYDIN