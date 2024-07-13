Kuşadası Belediyesi Söke\'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

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Kuşadası Belediyesi, Söke'de bulunan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 3 su tankerini bölgeye gönderdi.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı kısımda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına karadan, helikopterler ise havadan destek verdi. Kuşadası Belediyesi de yangının başladığı ilk andan itibaren söndürülmesi için seferber oldu. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 3 su tankeri bölgeye gönderildi. Söke'ye varan tankerler, sahada itfaiyeye gerekli olan su desteğini sağladı. - AYDIN