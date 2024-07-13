Kuşadası Belediyesi Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Kuşadası Belediyesi Söke\'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi

Kuşadası Belediyesi, Söke'de bulunan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 3 su tankerini bölgeye gönderdi.

13.07.2024 06:04  Güncelleme: 06:06
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Kuşadası Belediyesi, Söke'de bulunan kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 3 su tankerini bölgeye gönderdi.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı kısımda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına karadan, helikopterler ise havadan destek verdi. Kuşadası Belediyesi de yangının başladığı ilk andan itibaren söndürülmesi için seferber oldu. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 3 su tankeri bölgeye gönderildi. Söke'ye varan tankerler, sahada itfaiyeye gerekli olan su desteğini sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Belediyesi Söke'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Verdi - Son Dakika

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