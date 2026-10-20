Kuşadası'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı, 41 kök skunk bulundu - Son Dakika
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Kuşadası'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı, 41 kök skunk bulundu

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Kuşadası\'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı, 41 kök skunk bulundu
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 41 kök skunk ve 32 gram skunk ele geçirildi. İklimlendirme malzemeleri ile cep telefonuna da el konulan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemiyle yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen F. B. (39) isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. İkamette yapılan aramada, 41 kök 40-100 cm boylarında skunk bitkisi, 32 gram skunk, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet karbon filtre makinesi, Sıvı gübre ve muhtelif iklimlendirme malzemeleri, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin dijital materyallerine el konularak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MahallesiKuşadası3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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