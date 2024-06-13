Kuşadası'nda 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN