Kuşadası’nda 18 Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında arızalanan lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN