Kuşadası\'nda 18 Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı. - AYDIN