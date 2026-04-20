Kuşadası\'nda 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-87, KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN