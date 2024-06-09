Kuşadası'nda 2 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Kuşadası ilçesinden deniz yolu ile yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına geçmeye çalışan (2) yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheliler ile birlikte, 1 adet şişme bot, 1 adet şişirme aleti ve kürek ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - AYDIN