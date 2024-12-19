Kuşadası\'nda 33 Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 33 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 33 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN