Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İnsan sağlığına zararlı olan ürünler imha edilirken satan kişilere de toplam 117 bin 240 lira para cezası kesildi.

21.08.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaz sezonu boyunca yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İnsan sağlığına zararlı olan ürünler imha edilirken satan kişilere de toplam 117 bin 240 lira para cezası kesildi.

Kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, izinsiz seyyar satıcılık yapanlara göz açtırmıyor. Ekipler, bir yandan vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilerle diğer yandan da sahte ürünler satmaya çalışanlarla mücadele ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Nisan ayından bu yana kentin turistik çarşılarında ve farklı noktalarda yapılan denetimlerde 398 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Parfümlere el koyarak imha eden ekipler, ürünleri satan 120 kişiye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi uyarınca 117 bin 240 lira para cezası uyguladı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirterek, Kuşadası'nda halk sağlığı için denetimlerin sıklıkla süreceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 398 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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