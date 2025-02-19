Kuşadası'nda 6 Kaçak Göçmen Boğuldu - Son Dakika
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Kuşadası'nda 6 Kaçak Göçmen Boğuldu

Kuşadası\'nda 6 Kaçak Göçmen Boğuldu

Aydın'ın Kuşadası açıklarında motorlu lastik bottan düşen 6 kaçak göçmen boğularak hayatını kaybetti.

19.02.2025 12:49
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken motorlu lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğularak öldü. Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmen yasa dışı yolla Yunanistan'a gitmek için İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak sahilinden, organizatör şüphelisinin kullandığı motorlu lastik bota bindi. Kıyıdan uzaklaşan motorlu lastik bot, açıkta sert dönüş manevrası yapınca, denize düşen 3'ü çocuk 6 düzensiz göçmen boğularak öldü. Motorlu lastik bottaki diğer göçmenler ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Olayla ilgili 1 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için başlatılan çalışma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 6 Kaçak Göçmen Boğuldu - Son Dakika

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