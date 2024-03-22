Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası\'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında şahısları tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.03.2024 14:52  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürülen çok yönlü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre kasten öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçlarından aranan ve toplamda 36 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin TL para cezası bulunan C.A. isimli şahıs Değirmendere Mahallesi'nde tespit edilen adreste yapılan operasyonla yakalandı. Ayrıca devam eden çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından aranan ve hakkında toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Kadınlar Denizi Mahallesi ara sokaklarında yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güvenlik, Cezaevi, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi
    15:37 Didim'de balıkçılar su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi

    Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

  • Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı
    15:37 Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Sivas'ta Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama
    15:37 Sivas'ta Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 10 Tutuklama

    Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sonucunda sentetik bonzai ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

  • Isparta'da Traktör ile Yolcu Treni Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
    15:36 Isparta'da Traktör ile Yolcu Treni Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

    Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye bölünmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Düzce'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma, 7 Şüpheli Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan Tahkikat Başlatıldı
    15:36 Düzce'de Jandarma Operasyonu: 11 Şüpheli Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma, 7 Şüpheli Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçundan Tahkikat Başlatıldı

    Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Operasyonda 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir ve diğer uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

  • Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
    15:35 Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

    Elazığ-Diyarbakır yolu Bakyantepe mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Samsun'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası
    15:34 Samsun'da kayınbiraderini öldüren genç kadına 25 yıl hapis cezası

    Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi. Olayın faili olan Şehri Bakar, Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada suçlu bulunarak cezalandırıldı. Şehri Bakar'ın eşi ise cezaevinde bulunuyor.

  • Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli deprem davasında 3 müteahhit ve inşaat mühendisine hapis cezası
    15:33 Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli deprem davasında 3 müteahhit ve inşaat mühendisine hapis cezası

    Diyarbakır'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Duruşmada mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

  • Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı
    15:32 Evden 50 bin liralık altın çalan kadın yakalandı

    Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan kadın, adliyeye sevk edildi.

  • Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu
    15:32 Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu

    Polonya'nın Gryzliny havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 300 kilogram ağırlığında iki adet bomba bulundu. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için 500 çevre sakini bölgeden tahliye edildi, tren yolu ve ekspres yol trafiğe kapatıldı.

  • Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu
    15:29 Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu

    Ankara'da sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı öğle vakitlerinde de etkili oldu. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

  • Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi
    15:28 Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 tabanca ele geçirildi

    Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, Tekkeköy ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.


15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’yı eleştirdi Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement