Kuşadası\'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aynı güzergahta kısa arayla iki otomobilin alev alması paniğe neden olurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 35 CBP 219 plakalı otomobilin sürücüsü E.E., motor kısmından yükselen dumanları fark edince aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. O esnada araçtan alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlk yangının yaşandığı noktadan yaklaşık 50 metre geride bulunan 45 KA 2549 plakalı otomobil ise henüz bilinmeyen bir nedenle kısa süre sonra alev aldı. Motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu araç kullanılamaz hale gelirken, her iki araç da çekici marifetiyle kaldırıldı. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN