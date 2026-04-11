Kuşadası'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kuşadası\'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
11.04.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda iki otomobil ardışık olarak alev aldı. Olay sonrası her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aynı güzergahta kısa arayla iki otomobilin alev alması paniğe neden olurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 35 CBP 219 plakalı otomobilin sürücüsü E.E., motor kısmından yükselen dumanları fark edince aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. O esnada araçtan alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İlk yangının yaşandığı noktadan yaklaşık 50 metre geride bulunan 45 KA 2549 plakalı otomobil ise henüz bilinmeyen bir nedenle kısa süre sonra alev aldı. Motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu araç kullanılamaz hale gelirken, her iki araç da çekici marifetiyle kaldırıldı. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Otomobil, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:55:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Aynı Gün İki Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.