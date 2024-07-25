Kuşadası'nda çıkan kavgada polis ekipleri güçlük çekti - Son Dakika
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Kuşadası'nda çıkan kavgada polis ekipleri güçlük çekti

Kuşadası\'nda çıkan kavgada polis ekipleri güçlük çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavganın neden çıktığı anlaşılamadı. Olayda amatör kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tarafların birbirlerine saldırması yer aldı. Kavga büyüyerek yola taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi ve park halindeki araçlar zarar gördü. Tarafların güçlükle ayrılmasıyla birlikte olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.07.2024 09:04
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın neden çıktığını anlayamadı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin, müdahalesine rağmen adeta çılgına dönen tarafların birbirlerine saldırması yer aldı.

Olay, Kuşadası ilçesi Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, kimse kavganın sebebini anlayamadı. Kavgada tarafları ayırmak isteyen polis ekipleri zaman zaman zor kullanmak zorunda kalsa da, etrafındaki polislere aldırış etmeyen taraflar ise birbirlerine saldırmaya devam etti. Bir anda büyüyen kalabalık sebebiyle kavga yola kadar taşarken, trafikte aksamalar meydana geldi, yol kenarında park halinde bulunan araçlar da kavgadan nasibini aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle ayrılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kalabalık grubun birbirine saldırması ve polis ekiplerin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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