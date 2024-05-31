Kuşadası'nda çıkan kavgada silah isabet etti, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kuşadası'nda çıkan kavgada silah isabet etti, 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası\'nda çıkan kavgada silah isabet etti, 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, Askerlik Şubesi'nin duvarına isabet etti. Polis tarafından 2 kişi gözaltına alındı ve olayda 1 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 14:46
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, Askerlik Şubesi'nin duvarına isabet etti. Polis tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, 1 kişi de elinden hafif yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında Alacamescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kahramanlar Caddesi üzerinde işletmesi bulunan K.A ile kayınbiraderi H.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda her iki taraf birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Bu sırada yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan bir mermi caddenin karşısındaki Askerlik Şubesi'nin duvarına saplandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler tarafından K.A. ile H.K. gözaltına alındı. Bir kişinin de elinden hafif yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda çıkan kavgada silah isabet etti, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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