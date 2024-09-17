Kuşadası\'nda Çocuk Parkına Saldırı: Oyun Grupları Kırıldı

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Kuşadası'nda Camiatik Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkındaki oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Kuşadası'nda son dönemde kamusal ve yeşil alanlara yönelik gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların keyifle vakit geçirmesi için Yedi Eylül İlkokulu'nun karşısına yapılan parktaki oyun grupları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Durumun tespit edilmesinin ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırılan oyun gruplarını yenisiyle değiştirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı ve sorumluların gerekli cezayı almaları için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği belirtildi. - AYDIN