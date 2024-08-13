Kuşadası'nda Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Kuşadası\'nda Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş çıkışı denize giren Kadir Tokmakçı'nın bacaklarına balık ağı dolandı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Tokmakçı'nın sağlık durumu iyi.

13.08.2024 17:13
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş çıkışı serinlemek için girdiği denizde, bacaklarına balık ağı dolanan Kadir Tokmakçı, boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre suda çırpınarak yardım isteyen şahsın imdadına çevredekiler yetişti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'nde bulunan Artemis Sitesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sıcak havadan bunalan Kadir Tokmakçı, iş çıkışı serinlemek için denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan Tokmakçı'nın bacaklarına denize atılan balık ağı dolandı. Denizde çırpınmaya başlayan şahıs, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tokmakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Öte yandan olaydan sonra Kadir Tokmakçı ve arkadaşları tarafından denizden toplanan balık ağı, kumsaldaki yürüyüş yolunun üzerinde bulunan çöp kutusuna atıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise kimliği henüz bilinmeyen biri balık ağını çöpten çıkardı. Ağın sahibi olduğu tahmin edilen kişi cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Tokmakçı'nın şahsa "Bulduk, ağın sahibini bulduk. Beni neredeyse öldürecektin" dediği anlar yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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