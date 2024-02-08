Kuşadası\'nda eğlence mekanı sahibini yaralayan şahıs ve 5 kişi tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekanının sahibini tabancayla yaralayan şahıs ile olaya karışan 5 kişiden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü gece saatlerinde Camikebir Mahallesi Cephane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, olaydan bir gün önce eğlence mekanında A.Ö. ile müşteriler arasında kısa süreli tartışma çıktı. Bunun üzerine A.Ö. mekandan dışarıya çıkarıldı. Bir gün sonra A.Ö. bu kez yanında E.U., F.Ö., S.D., A.İ. ve A.S. isimli şüphelilerle tekrar eğlence mekanına geldi. Dışarıda bulunan işletme sahibi E.Y. ile A.Ö. arasında sözlü tartışma çıktı. A.Ö. belinden çıkardığı tabanca ile E.Y.'ye ateş etti. E.Y. bacağından yaralandı. Silah seslerinin ardından yaşanan arbede sonrası şüpheli 6 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Operasyon düzenlendi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yeri, çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları saatler süren incelemeye alındı. Olay yerinde gerekli tüm teknik çalışmalar gerçekleştirilirken, şüpheli A.Ö., E.U., F.Ö., S.D., A.İ. ve A.S. isimli şahıslar tespit edildi. Şahısları yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Söke ilçesinde bulunan adresleri tespit edildi. Aydin İl Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa olarak dün sabah saatlerinde Söke'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda A.Ö. isimli şahsın ikametinde 1 adet silah, 7 adet fişek, A.S. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet silah, 2 adet şarjör, 97 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar Söke ilçesinden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen A.Ö., A.S., A.İ., ile F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN