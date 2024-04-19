Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir eğlence mekanında iddiaya göre hesap yüzünden çıkan kavga sonrası uzun namlulu silahlarla mekanı basan ve gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan eğlence mekanına gelen bir grup, iddiaya göre gelen hesap üzerine işletme sahibi ve çalışanları ile tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgaya son verdi. Mekandan ayrılan grup bir süre sonra bu sefer ellerinde uzun namlulu silahlarla geri gelerek mekana baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla hem mekana hem de havaya ateş eden grup, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anında işletme çalışanları ve müşteriler silahlardan çıkan kurşunlara hedef olmamak için kaçacak yer aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda eğlence mekanına silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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