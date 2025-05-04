Kuşadası'nda Elektrik Yangını: Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Elektrik Yangını: Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kuşadası\'nda Elektrik Yangını: Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Kuşadası'nda çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamı yangına neden oldu, itfaiye söndürdü.

04.05.2025 18:24
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki çarşaf yüklü kamyonette elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kuşadası'nda yolda seyreden 5 yıldızlı bir otele ait 35 KJP 71 plakalı çarşaf yüklü kamyonet, Soğucak Kavşağı'na geldiği sırada elektrik aksamından kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle motor bölümünden alev aldı. Alevleri farkeden eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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