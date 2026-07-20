Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde rahatsızlanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında gezi teknesinde bir şahsın rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı tekneden alarak kıyıya ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahsın, ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika
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