Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Göçmen Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
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