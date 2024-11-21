Kuşadası\'nda Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir lastik bot tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN