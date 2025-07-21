Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kuşadası ilçesinde F.Ö. (26) ve F.T. (28) isimli şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalıştığı belirlendi. Kuşadası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Söke Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN