Kuşadası'nda kaçak göçmenler ticari taksi içerisinde yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ticari taksi içerisinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasadışı olarak geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü İ.B., Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde ticari taksi içerisinde yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 3 adet şambrel, 1 adet bot şişirme pompası, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan taksi şoförü hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN