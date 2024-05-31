Kuşadası'nda yapılan çalışmalarda kaçak ve elektronik sigorta ele geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda yapılan çalışmalarda kaçak ve elektronik sigorta ele geçirildi

Kuşadası\'nda yapılan çalışmalarda kaçak ve elektronik sigorta ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir pakette yapılan aramalarda 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.K. isimli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

31.05.2024 15:05
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak ve elektronik sigorta ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, kargo yoluyla gelen bir pakette yapılan aramalarda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, paket içeriğinde 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 20 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu. Ele geçirilen bu kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak O.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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