Kuşadası'nda kasksız ve ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kasksız ve ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir sürücü, kayarak devrilen motosikletten düşerek ağır yaralandı. Kask takmayan ve ehliyeti bulunmayan sürücü, başını yere vurdu ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 18:39
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kayarak devrilen motosikletten düşen kasksız ve ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Davutlar Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.E. (14) kontrolündeki motosiklet Sanayi Sitesi önünde kontrolden çıktı. Ehliyeti bulunmayan ve kask takmayan sürücü metrelerce sürüklenen motosikletten düşerek başını yere vurup ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kasksız ve ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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