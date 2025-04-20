Kuşadası\'nda Kaza: Bir Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil müstakil bir evin bahçe duvarına çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan N.S. idaresindeki 34 ZA 4879 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü N.S.'nin yara almadan kurtulduğu kazada yanında bulunan yolcu konumundaki O.K. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN