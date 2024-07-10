Kuşadası\'nda Kimlik Bildirme Kanunu\'na uymayan işletmeye yüksek para cezası

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu'na uymadığı tespit edilen bir işletme sahibine 28 bin 945 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Umuma Açık Yerlerin Kontrolü Uygulaması kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette bir işletmede yapılan kontrolde işletmenin çalıştırdıkları kimseleri ve ayrılışlarını 24 saat içerisinde kolluğa bildirmediği tespit edildi. İşletme sahibi hakkında; 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Madde 15 kapsamında 28 bin 945 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN