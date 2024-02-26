Kuşadası\'nda kırmızı ışık ihlali yapan minibüs motosiklete çarptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı motosiklet hurdaya döndü. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.E. (36) yönetimindeki 06 FA 047 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı ancak sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada Ö.C. (16) idaresindeki 09 AFH 509 plakalı motosiklet sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşaktan çıktı. Hızla gelen minibüs, motosiklet sürücüsüne yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen minibüs ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.C.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan 16 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü A.E. ile kazada ağır yaralanan Ö.C.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından 53 bin 408 TL idari para cezası kesilen A.E., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN
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