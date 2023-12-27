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Kuşadası'nda kumar operasyonu: 8 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kumar operasyonu: 8 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, ruhsatsız iki kıraathanede kumar oynayan 8 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte 12 bin 500 TL ve 200 dolar kumar parasına da el konuldu. Şahıslara toplamda 28 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası\'nda kumar operasyonu: 8 kişi suçüstü yakalandı
27.12.2023 - 12:37,  Güncelleme: 12:39
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 gün arayla ruhsatsız iki kıraathaneye yapılan baskında, kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız iki kıraathaneye baskın düzenledi. 3 gün arayla gerçekleştirilen operasyonlarda kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalanırken, çok sayıda kumar malzemesi ile birlikte toplam 12 bin 500 TL ile 200 dolar kumar parasına da el konuldu. Kumar oynayan şahıslara toplamda 28 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, işyeri sahipleri hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kumar operasyonu: 8 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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